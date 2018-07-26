تخارج «بنك قطر الأول» من «ميموريال» التركية

إسطنبول (وكالات)

أعلنت مجموعة «ميموريال الصحية» التركية أمس، تخارج بنك قطر الأول من المجموعة، ببيعه حصته البالغة نحو 20%، إلى مساهم الأغلبية تورجوت أيدين وعائلته الذين باتوا يملكون حالياً 80 بالمئة من أسهم المجموعة، في حين أن الـ20 % الباقية تعود إلى أرجوس كابيتال في بريطانيا.

وارتفعت حاجة بنك قطر الأول إلى السيولة المالية اللازمة لعملياته التشغيلية المتراجعة، نتيجة لمقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ يونيو 2017. وفي مارس الماضي، أفصح بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، معلنا تسجيل صافي خسارة بلغت 269.3 مليون ريال (81.2 مليون دولار).

في المقابل، يواجه الاقتصاد التركي مرحلة حرجة، بتذبذب في مؤشراته الاقتصادية الناتجة عن هبوط سعر صرف العملة المحلية «الليرة» لمستويات تاريخية. ونتيجة لتراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، صعدت أسعار المستهلك (التضخم)، فوق 10% خلال الشهور الماضية، بينما تجاوز في يونيو الماضي حاجز 15%.