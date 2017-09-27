سياو: حسمت أمري وسأبقى في الإمارات إلى الأبد

فيصل النقبي (الفجيرة)

يجذب البرازيلي جوسيل فيريرا دا سيلفا الشهير بسياو الأنظار له، أينما حل وارتحل، مع أندية دوري الخليج العربي المختلفة، بصفته «عميد» اللاعبين الأجانب بالدولة، حيث يكمل 8 مواسم ارتدى من خلالها شعارات كل من الشباب والأهلي واتحاد كلباء، ليرفع شعار التحدي مع «النواخذة» في موسمه الثامن، من أجل إبحار خامس في أمواج الخليج العربي بنهاية الدوري.

ويتطلع سياو (35 عاماً)، مهاجم دبا الفجيرة الحالي، إلى البقاء في الإمارات لأطول فترة ممكنة لحبه للبلد، وكذلك الراحة النفسية التي يجدها في ربوعه، قائلاً بكل ثقة: سألعب في الإمارات لخمسة مواسم مقبلة، ولن أخرج منها لشعوري بعلاقة خاصة ومتميزة مع كرتها وأنديتها، وتحديداً نادي الشباب الذي قدمني للساحة الكروية الإماراتية وساهم في أن أبقى وفياً للدوري، فقد حصلت على عروض بنهاية الموسم الماضي من العديد من الدول ومنها البرازيل، ولكن آثرت البقاء هنا لارتباطي بالمكان، وحتى أسرتي ترتاح بالحياة هنا، ولذلك فقد حسمت أمري وسأبقى في الإمارات إلى الأبد.

وأضاف: حتى بعد اعتزالي لكرة القدم بعد خمس سنوات؛ لأني أتطلع لإكمال سن الأربعين قبل أن أرحل عن عالم المستديرة، فسأبقى في الإمارات كمدرب أو محلل أو أي شيء آخر يتعلق بكرة القدم إلا إذا كنتم لا تريدونني أن أستمر هنا.

ورغم بلوغه سن 35 عاماً، فإنه يرى أنه قادر على إضافة الكثير لأي فريق ينضم إليه، مؤكداً بأن العقلية الاحترافية والاعتناء باللياقة البدنية هما سلاح أي لاعب. ويكمل: أستطيع أن أقدم أفضل ما لدي وأنا بهذه السن، وكثيرون بالسابق قالوا إن سياو قد انتهى عندما كنت بالأهلي لكن عدت أكثر قوة، وكذلك في الموسم الماضي، فقد تحدث بعض النقاد عن أنني لن أنجح في المهمة مع اتحاد كلباء بسبب السن، لكن في نهاية الموسم، ورغم الهبوط الحزين فقد سجلت 12 هدفاً للفريق ولو تضافرت كل الجهود في الفريق لبقي في دوري المحترفين، وكذلك يحدث الأمر نفسه مع دبا الفجيرة، فهناك أصوات همست بأن سياو سيكون عبئاً على الفريق، ولكني أعتقد بأن الأصوات هذه قد صمتت بعد الهدفين في مرمى الوصل، وأستطيع أن أقول بثقة فليس الأهم أن تبلغ من العمر 35 أو أكثر، إنما العبرة بالعطاء داخل الملعب، وأشعر أني ألعب بشكل الثلاثين وروح العشرين من العمر، وهذا سر من أسرار بقائي متوهجاً كل هذه الفترة.