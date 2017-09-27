«دوري الرديف».. تغيير «الشكليات» واستمرار «الأزمات»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عادت مسابقة دوري الخليج العربي للرديف من جديد ضمن مسابقات لجنة دوري المحترفين، بعد أن غاب اسمها فقط وظل مضمونها في المواسم الثلاثة الماضية عبر مسابقة دوري تحت 21 سنة، التي رافقتها العديد من الانتقادات على نظامها، وعدم الفائدة الفنية الكبيرة منها.

راجعت لجنة دوري المحترفين المسابقة، وأقرت إقامة دوري الرديف تحت 20 سنة هذا الموسم، وهو الذي يحق للمشاركة فيه 4 فئات من اللاعبين تشمل الأولى مواليد 1998 وحتى 2001، والثانية 3 لاعبين من مواليد 1997، والثالثة 3 لاعبين من الفريق الأول من بينهم أجنبي واحد، بجانب لاعبين اثنين من أبناء المواطنات والمقيمين.

وتختلف المسابقة في ثوبها الجديد عن سابقتيها، حيث كان دوري الرديف في المواسم الستة الأولى في عصر الاحتراف مخصصاً لفئة تحت 23 سنة لخدمة المنتخب الأولمبي، وفي المواسم الثلاثة الماضية خدم دوري تحت 21 سنة منتخب الشباب.

واللافت أن البطولة بمختلف مسمياتها وعبر تاريخها الذي دشن موسمه العاشر، ظلت وحيدة حيث لا تخوض فرقها أي مسابقة غيرها، ومثلاً في الموسم الحالي تقتصر مباريات الرديف على مباريات الدوري الـ22 فقط، وهو عدد قليل من المباريات.