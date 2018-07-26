«أخبار الساعة»: الإمارات تفرق بين النظام القطري وإرادة الشعب ولغة الأرقام لا تقبل التكذيب

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» حرص الإمارات على الانسجام مع النظام الدولي والالتزام بقوانين السلم والعدل وترسيخ قيم الإنسانية.

وقالت «إنه في ظل الاحتفاء الإعلامي القطري بما تعتبره الدوحة انتصاراً لها في قضية التدابير المؤقتة المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تواصل قطر تزييفها للحقائق وتضخيمها حتى تتلاءم مع ما تطمح إليه وهو ما لم يتحقق في الواقع بعد قرار محكمة العدل الدولية الاثنين الماضي، حيث رفضت المحكمة إقرار جميع طلبات الدوحة، وأشارت بدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل انسجاماً مع سياساتها العامة ومبادئها التي تسير عليها، ذلك أن الإمارات طالما فرقت بين السياسات المتخبطة للنظام القطري وإرادة الشعب القطري الخاضع قسراً لتلك السياسة ويرغم يومياً على دفع ثمنها دون رغبة منه».

وقالت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» تحت عنوان «الإمارات: انتصار قانوني تؤكده لغة الأرقام» إن قوانين محاربة التمييز العنصري والكراهية التي كانت الإمارات أول من سنها في المنطقة كفيلة بالرد على ادعاءات قطر في هذا السياق، وليست الأرقام التي أوردتها الإمارات سوى دليل آخر على تهافت الدعاوى القطرية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تفيد الأرقام بوجود آلاف القطريين حالياً في الإمارات سواء كانوا في إطار عائلي أو للإقامة الدائمة أو الزيارة أو الاستثمار أو ممارسة النشاطات التجارية، وهم يتمتعون مقابل ذلك بكل ما تكفله لهم قوانين الإمارات في هذا السياق كالحصول على الرعاية الصحية والدراسة وغير ذلك، وهو ما قدمته الإمارات بالأدلة الواضحة خلال جلسات محكمة العدل الدولية».

وأشارت إلى أن لغة الأرقام التي لا تقبل التكذيب أكدت أن الإمارات تحتضن حاليا 2194 قطرياً يمثل منهم عدد الطلاب المنتظمين في الدراسة منذ بداية الأزمة 694 طالباً، فيما يمتلك أكثر من 618 قطرياً استثمارات وأعمالاً مسجلة داخل الدولة، أما مجموع تنقلات القطريين من وإلى الإمارات فقد تجاوزت 8 آلاف حالة، وخلال الأشهر الستة الأخيرة دخل الإمارات 1370 قطرياً من أصل 1390 تقدموا بطلب لدخول الإمارات.

وتابعت أنه من جهة ثانية تثبت المعطيات أن الإمارات لم تتدخل لمنع حركة المعاملات المالية ذات الطابع الإنساني ولهذا فإن حجم المعاملات المالية المتجهة من الإمارات إلى قطر ما بين شهر يونيو 2017 وشهر أبريل 2018 قد بلغ 15.75 مليار درهم فيما بلغ حجم التحويلات المالية من قطر إلى الإمارات 26.46 مليار.. وبين شهر يونيو وديسمبر 2017 بلغ حجم التحويلات من حسابات بنكية قطرية في الإمارات 11.12 مليار درهم فيما بلغ حجم التحويلات من حسابات القطريين في قطر إلى الإمارات 18.84 مليار درهم.

وتساءلت النشرة «هل يمكن للنظام القطري بعد كشف هذه الأرقام أن يثبت عكس ذلك؟ وهل يمكنه في المقابل أن ينفي وجود مئات القطريين في المؤسسات التعليمية وارتيادهم المستشفيات الإماراتية؟». وأضافت إن كل الإجراءات التي قامت بها الإمارات ضد قطر لا تخرج عن إطار حمايتها لأمنها واستقرارها ضد سياسات النظام القطري الذي تلطخت أياديه بدماء ضحايا الإرهاب في الكثير من مناطق العالم ولا يزال مستمراً في العناد والتعنت.

وأشارت إلى أن الإمارات التي تحرص على الانسجام مع النظام الدولي وتلتزم قوانين السلم والعدل وترسيخ قيم الإنسانية تعمل بشكل عقلاني وحكيم على الحفاظ على وشائج القربى وروابط الدم التي تربط شعبها بشعب قطر وهي روابط تتجاوز النظام في قطر وكل الجهات والعناصر التي تسيره وتتحكم في مساره.

وأكدت أن الإمارات تشد على أيادي كل القطريين الحريصين على مراعاة مصلحة الشعب وعلى علاقته الأخوية مع الشعب الإماراتي بعيداً عن التوظيف السياسي الذي يقوم به نظام الدوحة، كما تهيب بمن يرفضون الاستجابة للدعايات المزيفة وسياسات التحريض.