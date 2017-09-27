الرمادي يجدد ثقته في لاعبي عجمان

عماد النمر (عجمان)

جدد أيمن الرمادي مدرب عجمان الثقة في لاعبي فريقه، مؤكداً أن جميع عناصر الفريق تبذل جهوداً كبيرة في الملعب، وظهروا بصورة جيدة خلال مباراتي الدوري أمام النصر وشباب الأهلي، وطالب لاعبي الفريق بضرورة زيادة التركيز خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر الفريق مباريات غاية في القوة، جاء ذلك خلال حديث الرمادي للاعبين في بداية الحصة التدريبية الأولى أول من أمس عقب مباراته الثانية التي خسرها أمام شباب الأهلي 1/3.

وطوى «البرتقالي» صفحة المباراة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة يوم واحد، وقاد الرمادي الحصة التدريبية بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة وعبد الله الظاهري مشرف الفريق وعدد من أقطاب عجمان، بمشاركة جميع اللاعبين.

وخضع هداف الفريق البرازيلي إديلسون بيريرا للفحص الطبي عقب خروجه مصاباً في المباراة الأخيرة بكدمة قوية في العضلة الخلفية قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، ويشرف الجهاز الطبي والمعد البدني على تدريبات إديلسون من أجل تجهيزه بصورة جيدة للمباراة المقبلة للفريق أمام دبا الفجيرة في الجولة الثالثة السبت المقبلة، كما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب محمد هلال الذي خرج مصاباً أيضاً، حيث تبين أن إصابته خفيفة ودخل للتدريبات بعد التأكد من شفائه.

وحظي المالي موديبو مايجا على اهتمام خاص من قبل الجهاز الفني للفريق، وذلك للوصول باللاعب إلى قمة جاهزيته، حيث شارك لمدة عشر دقائق فقط في المباراة الأخيرة، وذلك لعدم اكتمال لياقته التي تؤهله لخوض مباراة كاملة، حيث انضم للفريق الأسبوع الماضي فقط، ويعول المدرب الرمادي على مايجا في زيادة الفعالية الهجومية للفريق إلى جانب زميله الإيفواري بكاري كوني، وينتظر الجهاز الفني ظهور الثنائي بصورة جيدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنهما تزاملا الموسم الماضي في فريق اتحاد كلباء بدوري الخليج العربي.

على جانب آخر نفى خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الصورة التي انتشرت حول استاد نادي عجمان الجديد التي تظهر ملعباً حديثاً ومدرجات مكتملة متعددة الأدوار، مؤكداً أنه لا يوجد أي شيء رسمي حول هذا الموضوع، ولم يتم تداوله في مجلس الإدارة أو مع سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي.