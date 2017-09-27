منير رحومة (دبي)

كشف المالدوفي لوفانور هنريكي لاعب «شباب الأهلي -دبي»، الذي سبق له خوض مباريات دولية مع منتخب مالدوفيا، وتسجيل هدفين، أن مسيرته الدولية توقفت منذ انتقاله للعب في دوري الخليج العربي، قبل ثلاثة مواسم، بعد مكالمة هاتفية تلقاها من أحد مسؤولي الاتحاد المالدوفي لكرة القدم يخبره بأن لوائح الفيفا تمنعه من مواصلة اللعب مع المنتخب، لأنه لم يكمل خمس سنوات من الإقامة في مالدوفيا، على اعتبار أنه من أصول برازيلية، حيث قضى ثلاث سنوات فقط، وبالتالي لم يشارك لوفانور خلال الفترة الماضية في أية استحقاقات ودية أو رسمية، على الرغم من بدايته الإيجابية على المستوى الدولي.

وأضاف أن مباراته الدولية الأولى مع منتخب مالدوفيا لن ينساها، حيث كانت على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وسجل خلالها أول أهدافه، معتبراً أن الإمارات كانت «فأل خير» عليه وحمسته للعودة إليها من جديد، واللعب في دوريها. وبخصوص غلق ملف اللعب لمنتخب مالدوفيا، أوضح أنه لا يزال مهتماً باللعب دولياً، وأن مشواره الكروي لا يزال طويلاً، وأنه بالإمكان العودة من جديد إلى مالدوفيا واللعب على المستوى الدولي، إذا توفرت الظروف لذلك.

وبخوضه الموسم الرابع في دوري الخليج العربي والتعرف على أجواء الكرة الإماراتية سألنا لوفانور عن الفارق بين دورينا واللعب في مالدوفيا، فقال: «لعبت في الدوري المالدوفي ثلاثة مواسم، وكانت المنافسة ثنائية بين فريقين فقط، على عكس الدوري الإماراتي فهو أكثر تشويقاً وإثارة، بفضل توسع قاعدة المنافسين على المراكز المتقدمة، وأيضاً قوة الصراع في أسفل الترتيب من أجل تفادي الهبوط».

وأضاف أن مستوى الفرق في دوري الخليج العربي متقارب، وأن المفاجآت واردة بقوة من جولة إلى أخرى، مما يجعل التنافس قوياً على الألقاب والبطولات، ويحفز جميع الفرق لأخذ فرصتها في مختلف المسابقات.