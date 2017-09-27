هاشيك يعزز جاهزية «الصقور» لمواجهة «الإعصار»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

رفع التشيكي إيفان هاشيك، مدرب الإمارات، وتيرة التحضيرات للاعبي «الصقور» مع اقتراب موعد الجولة الثالثة من الدوري أمام حتا، وذلك بالرغبة الكبيرة في إظهار المستوى الفني المطلوب لضمان الحصول على النقاط الثلاث، إثر الخسارة الماضية أمام الوصل؛ إذ يسعى لواقع أفضل يتجاوز الأخطاء التي حدثت في الجولتين الأولى والثانية.

وتحدث المدرب هاشيك مع اللاعبين عن أهمية التركيز العالي والعمل على عدم ارتكاب الأخطاء وعدم منح الخصم فرصة تهديد المرمى، كما قام بإجراء الكثير من التدريبات بسيناريو تكتيكي يحاكي ما حدث في مباراتي الظفرة والوصل، وذلك بالتجاوب الجيد من اللاعبين، وهو ما يؤكد الرغبة الكبيرة في الظهور القوي أمام حتا والعمل على تحسين الصورة حتى تكون الجولة الثالثة من الدوري نقطة الانطلاق نحو مرحلة النتائج الإيجابية.

ويعقد هاشيك مؤتمراً صحفياً مساء اليوم في قاعة الاجتماعات الملحقة بالنادي للحديث عن تحضيرات فريقه الفنية للقاء «الإعصار» ورؤيته لواقع الفريق بعد جولتين من انطلاق الدوري.

وبدوره أكد اللاعب مروان محمد جاهزيته للمشاركة مع الفريق في لقاء حتا والمباريات التالية من الدوري بعد «الحادث المروري»، الذي تعرض له أخيراً في رأس الخيمة، وقال إنه رفض الراحة التي منحها له الجهاز الفني بسبب الحادث؛ لأنه كان يشعر بأن حالته الصحية لا تدعو للقلق ويمكن أن يكون ضمن خيارات المدرب، موضحاً أن الرعاية والاهتمام والمتابعة من إدارة النادي برئاسة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، ومحمود حسن الشمسي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والجهاز الإداري للفريق الأول وجميع اللاعبين، من الأمور الجيدة التي كان لها أبلغ الأثر في تجاوز ما حدث بسبب الحادث، وهو ما يدفعه إلى مضاعفة جهوده لرد التقدير للنادي والوفاء للشعار.

وأضاف: «الأمور بدت صعبة للغاية، وكنت على قناعة بأنني نجوت من خطر محدق بسبب الحادث لأن الخيارات كانت صعبة للنجاة، والشيء الجيد أن الدعم المعنوي الرائع من الجميع في النادي ساعدني على تجاوز الأثر السلبي، وأتمنى السلامة للجميع، وفي هذا الوقت فإن تركيزي على كل ما يمكن أن يمنح الفريق الأفضلية المطلوبة على مستوى النتائج في المرحلة المقبلة من الدوري، انطلاقاً من لقاء فريق حتا الساعي أيضاً لتعويض خسارتيه أمام شباب الأهلي-دبي والعين».

ورداً على سؤال حول الخسارة من الوصل في الجولة الماضية قال مروان:«المواجهة كانت صعبة أمام فريق كبير والأداء بدا إيجابياً، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهدت محاولات عدة أسفرت عن الهدف الأول بوساطة اللاعب ساشا، وكانت هناك بعض الفرص التي كان يمكن أن تمنحنا الأفضلية، لكن الأمور لم تمض إلى المستوى المطلوب، ويجب أن ننسى ما حدث ونفكر في المباريات التالية حتى ننجح بتجميع النقاط في الدوري ومواجهة التحدي الذي ينتظرنا بالثقة الكبيرة في الإمكانات الكبيرة للاعبين».