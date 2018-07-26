التحالف يصدر 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية أمس



تاريخ النشر: الجمعة 27 يوليو 2018 الرياض (وكالات) أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، إصدار 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، مشيراً إلى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تعمد تعطيل حركة السفن في ميناء الحديدة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه توجد حالياً 5 سفن بميناء الحديدة و4 سفن بانتظار الدخول للميناء. وأضاف المالكي أن مليشيا الحوثي بميناء الحديدة تتعمد تعطيل تفريغ السفينة «AMITY» وتحمل القمح منذ 12 يوماً، كما تتعمد تعطيل دخول السفينة «arpe Diem II» التي تحمل الجازولين منذ 32 يوماً، في الوقت الذي تمنع فيه تفريغ السفينة «Omniyah» التي تحمل القمح والسكر منذ 12 يوماً.