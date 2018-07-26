اليمن يثمن موقف الأردن في مواجهة الانقلاب الحوثي

عمّان (وكالات)

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أمس، مع نظيره الأردني عمر الرزاز، إمكانية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين في أقرب فرصة وذلك لبحث تجديد بروتوكولات التعاون خاصة في مجالات التعليم والصحة والتأهيل والتدريب المهني، والتسهيلات في المستشفيات الأردنية المقدمة لجرحى الحرب في اليمن. كما بحث بن دغر مع الرزاز، أوضاع المغتربين اليمنيين في الأردن، والسبل الكفيلة بتسهيل القدوم للمملكة والحصول على الفيز للزيارة أو العلاج وذلك في إطار تعزيز العلاقة بين البلدين والشعبين.

وثمن رئيس الوزراء الموقف العروبي للملك والشعب الأردني ودعمه للشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، ومساندته للشرعية وللتحالف العربي الذي يخوض معركة العرب لصد الأطماع الأجنبية في المنطقة.