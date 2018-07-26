البيضاء (الاتحاد)

أكد محافظ البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي بأن خطة تحرير المحافظة تسير بنجاح وتقدم محققة العديد من الانتصارات في جبهات متعددة.

وفي تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، أوضح المحافظ بأن الجيش والمقاومة الشعبية استطاعوا أمس الخميس، أن يحققوا تقدماً كبيراً باتجاه القرى الأولى لمديرية «الملاجم» واستطاعوا أن يسيطروا على منطقة «فضحة» وعلى مفترق منطقة «عشار» أولى قرى مديرية الملاجم. وأضاف إن «خطة تحرير مديرية الملاجم تسير وفقاً للخطة المرسومة لها، والتي تهدف إلى تحرير كافة مناطق المديرية وصولاً إلى الخط الرئيسي الرابط بين محافظة البيضاء وصنعاء والسيطرة على جبل العريف الاستراتيجي». وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة استطاعت خلال الأسابيع الماضية تحرير ما تبقى من «عقبة القندع» وطرد ميليشيا الحوثي الانقلابية من مديرية «نعمان» بالكامل.

ودعا المحافظ كافة أبناء المحافظة إلى الوقوف في وجه «الجماعة الظلامية والكهنوتية المستبدة» وإفشال مشروعها العنصري والعصبي المدمر.

وأشاد المحافظ بالدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية، للجيش اليمني في سبيل تحرير المحافظة وإعادة إعمارها.

ولفت إلى أن المحافظة ستشهد افتتاح ثلاثة مراكز للإيواء والإغاثة في نطاق المديريات المحررة، مشيراً إلى أن وجود توجيهات من الحكومة لإنشاء هذه المراكز لتقوم بدورها المطلوب في الجانب الإغاثي والصحي والغذائي.