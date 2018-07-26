زيادة أسعار النفط.. تراجع النمو الاقتصادي.. ارتفاع تكلفة التأمين.. آثار مباشرة لإغلاق باب المندب

بسام عبد السميع (أبوظبي)

وصف خبراء عسكريون قرار المملكة العربية السعودية، بإيقاف مرور ناقلات النفط مؤقتاً عبر مضيق باب المندب، بالخطوة الفعالة والمباشرة لكبح جماح إيران في المنطقة وإثبات «حالة» لتداعيات الإرهاب الحوثي على الملاحة الدولية، فيما أشار اقتصاديون إلى أن الآثار المباشرة للقرار ستنعكس بزيادة أسعار النفط على المستهلك النهائي وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع كلف تأمين ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب، إضافة إلى ارتفاع كلف النقل من خلال الذهاب لطريق رأس الرجاء الصالح.

وقالوا هؤلاء لـ«الاتحاد»، أمس عبر الهاتف:« تشكل العمليات الإرهابية للحوثيين في مضيق باب المندب خطراً حقيقياً على حركة التجارة العالمية وخاصة تجارة النفط، فإغلاق المضيق يوقف إمدادات النفط القادمة من الدول الخليجية، الدول الرئيسية المصدرة للنفط عالميًا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط»، فيما تشير التقديرات إلى أن كل انقطاع للإمدادات العالمية من النفط بنحو مليون برميل يوميًا، يزيد أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل.

وطالب هؤلاء المجتمع الدولي، بسرعة التحرك لتوفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية في مضيق باب المندب، مشيدين بقرار المملكة العربية السعودية بوقف الملاحة عبر المضيق بشكل فوري ومؤقت للتصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من إيران وقطر، مشيرين إلى أن الآثار الاقتصادية الأولية ستنعكس في زيادة أسعار النفط وتراجع معدلات النمو وارتفاع كلف تأمين انتقال النفط، فضلاً عن زيادة الكلفة نتيجة للتوجه إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، والذي أيضاً محفوف بالمخاطر نتيجة الجماعات الموجودة في أفريقيا مثل بوكو حرام، وازدحام الممرات المائية الأخرى.

تأخير الإمدادات