العين يجدد عقد دياكيه لموسم واحد

صلاح سليمان (العين)

أكد مصدر موثوق من مسؤولي نادي العين، أن شركة كرة القدم قد توصلت إلى قرار توافقي مع اللاعب إبراهيما دياكيه «35 سنة» وتجديد عقده لموسم واحد، مشيراً إلى أنه سوف يتم تسجيل اللاعب في قائمة «الزعيم» لهذا الموسم في لجنة دوري المحترفين خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان دياكيه قد دخل بداية من مساء أمس الأول في تدريبات الفريق باستاد خليفة بن زايد بعد أن تدرب قبلها بمفرده بالركض حول الملعب بجانب تدريبات التقوية.

ويذكر أن اللاعب قد انتقل إلى الفريق الأول بنادي العين في يونيو 2013 قادماً من نادي الجزيرة، الذي أمضى معه تسعة مواسم، ليبدأ خلال اليومين القادمين موسمه الخامس مع «البنفسج».

شارك دياكيه مع العين في 121 مباراة على مستوى جميع المسابقات، بما يساوي 7630 دقيقة، سجل خلالها 30 هدفاً، من بينها 86 مباراة في دوري الخليج العربي والتي سجل فيها 22 هدفاً منها سجل هدفاً واحداً في أول موسم له وهو 2013/‏‏2014 و6 أهدف في موسم 2014/‏‏2015 و7 أهداف في موسم 2015/‏‏2016 ثم 8 في الموسم الماضي 2016/‏‏2017.

كما فاز دياكيه مع فريق العين بثلاثة ألقاب، بدأها ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 3013/‏‏2014 ثم بطولة دوري الخليج العربي في موسم 2014/‏‏2015، وأخيراً كأس السوبر في موسم 2015/‏‏2016.

من جهة أخرى، أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين في تصريح لـ«الاتحاد» غياب «الموهوب» عمر عبدالرحمن لمدة تتراوح بين اثنين إلى ثلاثة أسابيع، مبيناً أن اللاعب لا يزال يواصل علاجه مع طبيب الفريق بسبب تعرضه لإصابة في مفصل القدم خلال مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي بالرياض في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018. وقال إن اللاعب ينفذ حالياً برنامجاً علاجياً بشكل يومي بعيادة النادي، بالإضافة إلى قيامه بتمارين منتظمة في حوض السباحة.

واستناداً لما أفصح عنه المدرب زوران، فإن عمر عبدالرحمن سوف يغيب عن لقاء الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، عندما يستضيف العين منافسه شباب الأهلي دبي على استاد هزاع بن زايد في الساعة الثامنة والربع مساء يوم الجمعة المقبل، بعد أن غاب عن مباراة حتا في الجولة الثانية، وربما يعود «عموري» إلى تشكيلة الفريق الأساسية بداية من مباراة الجولة الرابعة التي يحل فيها العين ضيفاً على فريق عجمان ويستضيفها استاد راشد بن سعيد في 14 أكتوبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق العين كان قد استأنف برنامجه التدريبي مساء أمس الأول بعد أن منح المدرب زوران اللاعبين راحة ليوم واحد عقب مباراة حتا، وقد شهد المران عودة محمد عبدالرحمن، الذي لم يشارك في مباراة الجولة الثانية أمام «الإعصار» بسبب وعكة صحية مفاجئة.