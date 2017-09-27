تشاد.. وقائمة حظر السفر الأميركية

روبي ميلن*

أعلن الرئيس الأميركي يوم الأحد الماضي عن قائمة جديدة بالبلدان التي يحظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة لتحل محل القائمة السابقة، التي انقضى أجلها خلال عطلة نهاية الأسبوع وكانت تستهدف ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة. الحظر الجديد، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه «خطوة أساسية نحو إقامة نظام هجرة يحمي الأميركيين ويوفّر أمنهم وسلامتهم في زمن الإرهاب الخطير والجريمة العابرة للبلدان»، يقيِّد السفر من ثمانية بلدان هي: تشاد، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.

وإذا كان الحظر على فنزويلا وكوريا الشمالية ربما أقل إثارة للجدل بسبب التوتر الدبلوماسي الحاد والعقوبات المفروضة منذ مدة على البلدين، فإن عدداً من الخبراء يشعرون بالحيرة إزاء قرار ضم تشاد إلى القائمة، رغم أنها تُعد أحد أهم شركاء أميركا في محاربة الإرهاب في أفريقيا.

وفي هذا الإطار، يقول «ريتشارد داوني»، نائب مدير برنامج أفريقيا بـ«مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية» في واشنطن: «إنني أشعرُ بالحيرة تجاه هذا القرار»، مضيفاً: «إنني لن أحاول جعله يبدو منطقياً».

هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تحدُّها بلدانٌ غارقة في الحروب والتمردات مثل ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً كبيراً في محاربة الإرهاب على صعيد المنطقة، ذلك أنها تحتضن مقار القوة متعددة الجنسيات التي تحارب تنظيم «بوكو حرام» وتساهم بجنود فيها، وإضافة إلى ذلك، تحتضن تشاد مقرات المهمة الفرنسية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، كما أنها عضو في «الشراكة العابرة للصحراء لمحاربة الإرهاب»، وهو مشروع تقوده الولايات المتحدة ويهدف إلى معالجة «التهديدات الإرهابية ومنع انتشار التطرف العنيف» في المنطقة.

الإدارة الأميركية علّقت دخول المواطنين التشاديين إلى الولايات المتحدة، بدعوى فشل هذا البلد الأفريقي في «تقاسم معلومات تتعلق بالإرهاب والسلامة العامة بشكل كافٍ»، إضافة إلى حقيقة أن «عدة تنظيمات إرهابية تنشط» في البلاد.