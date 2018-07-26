البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة الحوثيين

أحمد شعبان (القاهرة)

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية.وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له: «إن استهداف ناقلات النفط من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم، ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها».

وكان رئيس البرلمان العربي قد دعا مؤخراً أجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال، واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.