مصر: إعدام 4 «إخوان» مدانين في قضية إرهابية

القاهرة (وكالات)

نفذت السلطات المصرية فجر أمس حكم الإعدام شنقا في 4 من تنظيم الإخوان الإرهابي، نفذوا عملية إرهابية بكفر الشيخ عام 2015، وأدت لمقتل 3 طلاب بالكلية الحربية وإصابة آخرين. وتم تنفيذ حكم الإعدام أمس في كل من أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي وسامح عبد الله محمد يوسف ولطفي إبراهيم خليل بعد صدور حكم نهائي وبات من إحدى المحاكم العسكرية بإعدامهم.

وتعود الواقعة إلى أبريل من العام 2015 حيث ألقى المتهمون المنتمون للتنظيم الإرهابي قنابل وعبوات ناسفة تجاه حافلة لنقل طلاب الكلية الحربية كانت أمام استاد كفر الشيخ تمهيدا لنقلهم إلى كليتهم بالقاهرة، مما أدى لمقتل 3 طلاب عسكريين

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابيا كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابيا واثنان حضوريا هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ ونائبه، وعاقبت أيضا ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة غيابيا واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضوريا.

وفي يونيو رفضت محكمة الطعون العسكرية طعونا على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضوريا وبذلك صار الحكم نهائيا وواجب النفاذ، لتقوم السلطات بتنفيذه صباح أمس ،في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية .