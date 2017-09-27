مدرب الوصل يرفض تدريب فياريال الإسباني

وليد فاروق (دبي)

اعتذر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب فريق الوصل، عن عدم قبول عرض فريق نادي فياريال الإسباني لتولي مهمة تدريب الفريق في «الليجا»، خلفاً للمدرب فران إيسكريبا الذي تمت إقالته والطاقم المساعد له عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من خيتافي برباعية في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ونشر موقع «فافل» بنسخته الإسبانية أن رودلفو، لاعب فياريال سابقاً ومدرب «الإمبراطور» الحالي يتصدر قائمة المرشحين لتولي قيادة الفريق، مع التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومدرب فريق هيبي فورتون الصيني الحالي، وخافيير جارسيا مدرب مالاجا الإسباني وروبن كازان الروسي سابقاً، لكن عدم التوصل إلى اتفاق مع أي من هؤلاء دفع إدارة النادي لتكليف خافي كاييخا مدرب فريق الرديف بتولي المهمة مؤقتاً.

يذكر أن أروابارينا تولى مسؤولية تدريب الوصل بداية الموسم الماضي، وتم تمديد عقده موسماً جديداً بعد النتائج المتميزة التي حققها الوصل ووصوله إلى وصافة ترتيب دوري الخليج العربي في الموسم المنقضي.

على جانب لم تسفر مفاوضات نادي الوصل الجارية حالياً مع عدد من حراس مرمى في الأندية المحلية عن جديد في ظل تمسك معظم الأندية بحراس مرماها، إضافة إلى مبالغة البعض الآخر في مطالبتهم المادية، في الوقت الذي ترى إدارة نادي الوصل أن حراس المرمى الموجودين حالياً في صفوف «الإمبراطور» قادرون على حماية عرين الفريق باقتدار، سواء بالنسبة للحارس الأساسي حالياً سلطان المنذري أو بديله سهيل عبدالله، حارس مرمى منتخب الشباب، وذلك لحين عودة الحارس يوسف الزعابي، الذي أصيب في أول مباراة للفريق أمام العين بالجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

ومن جانبه، أكد محمد علي العامري المدير التنفيذي للوصل، عن ثقة إدارة النادي بجميع اللاعبين الموجودين حالياً، بما فيها حراس مرمى الفريق، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تشير إلى احتمالية غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية دون صفقات جديدة في الأيام القليلة المتبقية قبل موعد غلق سوق الانتقالات في الثاني من أكتوبر المقبل.

وعبر العامري عن ثقته في قدرة المنذري على حماية عرين الوصل، استناداً على الإمكانات العالية التي يتمتع بها الحارس، علاوة على وجود حارس آخر متميز وهو سهيل عبدالله حارس منتخبنا الوطني للشباب، وذلك لحين عودة الزعابي من إصابته، في حالة عدم اكتمال المفاوضات مع أي من حراس المرمى الآخرين.