اليورو يسجل أدنى مستوى في شهر بعد أسوأ يوم في 2017

لندن (رويترز)
هبط اليورو إلى أدنى مستوى في شهر أمس، بعد أسوأ يوم للعملة الأوروبية الموحدة منذ بداية العام في ظل قلق المستثمرين من أن مباحثات تشكيل ائتلاف حكومي قد تستمر لشهور في ألمانيا، ربما تضغط على الاقتصاد وتزيد صعوبة تعزيز التكامل بمنطقة اليورو.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين إلى توخي الحذر بشأن الدعوات الفرنسية لاتحاد مالي. وفازت ميركل بولاية رابعة في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، لكن ما زال أمامها أن تبذل جهوداً مضنية في مهمة صعبة لتشكيل حكومة.
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واستقر الدولار عند 111.73 ين بعدما هبط في وقت سابق أمام العملة اليابانية مع عودة المخاوف بشأن كوريا الشمالية في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين بيونجيانج وواشنطن. وكان الين حقق مكاسب ضخمة أمام العملة الأميركية يوم الاثنين.