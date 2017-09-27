اليورو يسجل أدنى مستوى في شهر بعد أسوأ يوم في 2017

لندن (رويترز)

هبط اليورو إلى أدنى مستوى في شهر أمس، بعد أسوأ يوم للعملة الأوروبية الموحدة منذ بداية العام في ظل قلق المستثمرين من أن مباحثات تشكيل ائتلاف حكومي قد تستمر لشهور في ألمانيا، ربما تضغط على الاقتصاد وتزيد صعوبة تعزيز التكامل بمنطقة اليورو.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين إلى توخي الحذر بشأن الدعوات الفرنسية لاتحاد مالي. وفازت ميركل بولاية رابعة في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، لكن ما زال أمامها أن تبذل جهوداً مضنية في مهمة صعبة لتشكيل حكومة.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة في باريس اليوم خططه، حيث يرغب في إجراء إصلاح جوهري لمنطقة اليورو يشمل وضع ميزانية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، وتعيين وزير مالية للمنطقة. وانخفض اليورو إلى 1.1811 دولار في التعاملات الصباحية في لندن وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس الماضي، بعدما هبط نحو 0.9% يوم الاثنين، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ ديسمبر الماضي. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.2092 دولار بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في السابع من سبتمبر.

واستقر الدولار عند 111.73 ين بعدما هبط في وقت سابق أمام العملة اليابانية مع عودة المخاوف بشأن كوريا الشمالية في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين بيونجيانج وواشنطن. وكان الين حقق مكاسب ضخمة أمام العملة الأميركية يوم الاثنين.