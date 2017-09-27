«ليفايس» الأميركية تطرح سترة موصولة بالإنترنت

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تطرح ماركة «ليفاي شتراوس» الأميركية الشهيرة في الأسواق سترة جينز موصولة بالإنترنت، صممتها مع «غوغل»، تسمح بالتحكم بأشياء عن بعد، مثل هاتف ذكي، عبر خيوط القماش. وبفضل قماش يتفاعل مع اللمس يمكن مثلاً رد اتصال هاتفي من خلال الضغط على زر صغير موضوع على الكم، كما أظهر شريط بث عبر الإنترنت يظهر فيه رجال شاب على دراجة هوائية في شوارع سان فرانسيسكو في غرب الولايات المتحدة. وقالت شركة «ليفايس» في بيان: «عندما ترصد السترة حركة مرتديها يرسل الزر إشارة لاسلكية إلى الهاتف النقال عبر القماش نفسه». وأضافت الماركة الأميركية الشهيرة أن هذه التكنولوجيا «السترة تسمح بالاستماع إلى الموسيقى ونظام التشغيل والاتصالات الخاصة بالشخص». وتسمح السترة لراكبي الدراجات الهوائية، وهي موجهة لهم في الأساس، «بالتركيز على الطريق»، على ما أكدت الشركة التي طرحت أول سراويل جينز عام 1873. وستكون السترة التي تباع بسعر 350 دولاراً متوافرة، اعتباراً من الأربعاء المقبل في الولايات المتحدة، وعبر الموقع الإلكتروني للشركة. وأعلنت «غوغل» في عام 2015 أنها تعمل على تصميم أزياء موصولة بالإنترنت. ويصنع هذا «القماش التفاعلي» من خلال إضافة أسلاك ناقلة إلى المواد الاعتيادية في الملابس خلال الحبك على امتداد السترة، أو على جزء منها. والأسلاك الناقلة موصولة بدائرة إلكترونية بحجم زر سترة تسمح برمجياتها بالتفريق بين الحركات المختلفة لليد على ما أوضحت «غوغل» يومها.