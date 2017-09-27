«علي بابا» تستثمر 807 ملايين يورو في «كاينياو» للخدمات اللوجستية

بكين (د ب أ)

وافقت مجموعة «علي بابا جروب» الصينية للتجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت على استثمار 5.3 مليار يوان (807 ملايين دولار) لزيادة حصتها في شركة الخدمات اللوجيستية والنقل «كيانياو سمارت لوجيستك نتورك» إلى 51%.

كما أعلنت «علي بابا» اعتزامها استثمار 100 مليار يوان (15.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز شبكة الخدمات اللوجستية التابعة لها على مستوى العالم، وأشارت المجموعة الصينية إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من تنفيذ استراتيجية «التجزئة الجديدة» التي تتبناها.

وذكرت «علي بابا» أن شبكة اللوجستيات العالمية تستهدف تحقيق هدف توصيل الطلبات داخل الصين خلال 24 ساعة وإلى أي مكان في العالم خلال 72 ساعة. وبعد إتمام الصفقة الأخيرة، ستزيد حصة «علي بابا» في «كاينياو» من 47% حالياً إلى 51%، إلى جانب حصولها على معقد إضافي في مجلس إدارة شركة الخدمات اللوجستية لتحتل 4 من 7 مقاعد في المجلس.

وتعتزم «علي بابا» تركيز استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة على الأبحاث والتطوير في مجال تكنولوجيا معلومات اللوجستيات، إلى جانب تطوير مخازن ومستودعات جملة ذكية وبنية تحتية ذكية للقيام بخدمات النقل وتوصيل الطلبات. يذكر أن بنك «كريدي سويس» السويسري يقوم بدور المستشار المالي لمجموعة «علي بابا» في هذه الصفقة، ويقوم بنك «مورجان ستانلي» الأميركي بدور المستشار المالي لشركة «كاينياو».