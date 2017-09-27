الإصلاحات الكويتية توفر 3.3 مليار دولار العام الماضي

الكويت (رويترز ود ب أ)

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أمس: «إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت للبلاد أكثر من مليار دينار (3.32 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017».

ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك أسعار البنزين العام الماضي ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، ونالت موافقة البرلمان في يونيو 2016.

وأضاف الصالح، خلال مؤتمر يورومني، «بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام، ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد».

وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وقال الصالح: «تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة. كما تم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وينتظرنا المزيد من العمل، والحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016-2017». وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططاً لاستحداث ضريبة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند خمسة بالمئة. وقال الصالح: «أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34 ٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة». وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي أثمرت تطورا في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي. وأضاف: «بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة نرى تحسناً ملحوظاً في أداء بورصة الكويت». وأوضح أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسناً ملموساً، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137 ٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016. وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20 ٪ للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2٪ للمؤشر الوزني، في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 ٪. ولفت إلى تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، فضلاً عن الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة عن معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي.