تخريب نجمة ترامب على ممشى المشاهير

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعرضت نجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رصيف الفن والشهرة في هوليوود للتخريب للمرة الثانية في أقل من سنتين، واستخدم منفذ العملية أوستن كلاي الذي أوقفته السلطات معولاً «آلة حادة» لتخريب النجمة التي حصل عليها ترامب عندما كان يقدم برنامج تلفزيون الواقع ذي ابرانتيس. وقالت شرطة لوس أنجلوس، إن الحادث وقع فجر الأربعاء الماضي، وإن كلاي سلم نفسه بعيد ذلك للشرطة، وقد وجهت إليه رسمياً تهمة التخريب، وأفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها عشرون ألف دولار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن كلاي خبأ المعول في حقيبة مخصصة لآلة جيتار، وسبق أن خربت نجمة دونالد ترامب في أكتوبر 2016 قبل أسابيع قليلة على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وحكم على جيمس أوتيس الذي يقف وراء عملية التخريب الأولى بالمراقبة القضائية لمدة ثلاث سنوات، و20 يوماً من أعمال المنفعة العامة، وغرامة قدرها أربعة آلاف دولار.

وقال ليرون جابلر، المدير العام لغرفة التجارة في هوليوود الذي يدير هذا الرصيف المسمى «هوليوود ووك أوف فايم»: عندما يستاء الناس من الأشخاص المكرمين نتمنى أن يعبروا عن غضبهم بطريقة إيجابية أكثر بدلاً من تخريب احد معالم كاليفورنيا، فنظامنا الديموقراطي قائم على احترام القانون، ويمكن للناس التأثير من خلال المشاركة في الانتخابات، وليس تخريب الممتلكات العامة.