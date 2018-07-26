الأمير ألبير يردم البحر في موناكو

موناكو (أ ف ب)

دشّن أمير موناكو ألبير الثاني، أمس الأول، أولى الكتل الأسمنتية الضخمة من أصل 18 ستوضع في بحر موناكو لردمه، بغية إنشاء موقع يمتد على ستة هكتارات بحلول 2025.. وهذه الكتلة الموضوعة على بعد مئة متر عن الضفة قد نقلت من مرسيليا في جنوب شرق فرنسا حيث صنعت.

وركب الأمير برفقة المونسينيور بيرنار بارسي، كبير أساقفة موناكو الذي أعطى بركته لهذه القطعة، على متن مركبة لرفع الستار عن لوحة موضوعة على الكتلة على شكل أول حرف من الأبجدية.

وكان برفقة الأمير أيضاً سيرج تيل رئيس الحكومة في الإمارة، ومارتان بويغ المدير التنفيذي لشركة «بويغ» الفرنسية التي كلّف أحد فروعها بمشروع التوسعة البحرية هذا.. وتبلغ كلفة إنشاء المشروع ملياري يورو.

وكلّ كتلة من بين هذه الكتل الثماني عشرة المخصصة للمشروع تزن 10 آلاف طن ويبلغ علوها 27 متراً ويتطلب إنتاجها 3800 متر مكعب من الأسمنت، وبعد رصّ الكتل، ستوضع على ساتر مصنوع من مليون طن ونصف الطن من الحبيبات، لتشكّل سدّاً يسمح باستحداث منصة سيقام فيها حي يبدأ تشييده سنة 2020.