«الدار» تستعرض أحدث مشاريعها في معرض بالرياض

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، عن مشاركتها في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني «ريستاتكس سيتي سكيب» 2017، والذي تنطلق فعالياته في الفترة ما بين 27 وحتى 30 سبتمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وعلى هامش مشاركتها في المعرض، ستقوم شركة الدار باستعراض أحدث مشاريعها التطويرية «وترز أج» الواقع في جزيرة ياس، الوجهة الأكثر تميزاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فضلاً عن اطلاع العملاء والمستثمرين على مقومات إمارة أبوظبي والفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع العقارات، ودورها الريادي في تطوير واحد من القطاعات الأسرع نمواً. وكانت شركة الدار العقارية قد أعلنت مؤخراً عن بيع جميع الوحدات المطروحة للمرحلة الأولى من مشروع «وترز أج» بقيمة 400 مليون درهم، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي الذي استضافته إمارة دبي، على أن يتم طرح المزيد من الوحدات للبيع في مراحل لاحقة قريباً.

واستقطب المشروع اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين والمشترين الراغبين في الاستفادة من المزايا التي توفرها جزيرة ياس كوجهة مثالية للعيش، فضلاً عن تحقيق إجمالي عائدات التأجير التي قد تصل إلى 8% تقريباً.

ويجري العمل حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع في أبوظبي بقيمة إجمالية تصل إلى 134 مليار درهم، والتي من المتوقع تسليمها في عام 2020، ما يعزز من مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية.

كما أعلن متحف اللوفر أبوظبي مؤخراً عن موعد افتتاحه الرسمي في 11 نوفمبر من عام 2017.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية: «نفخر بكوننا جزءاً من مسيرة التنمية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وبلعب دور محوري في توفير وحدات عقارية عالية الجودة في وجهات رئيسة ومتميزة».

لقد أثبت نهجنا المتبع نجاحه حتى الآن، وهذا ما يؤكده تحقيق نسب مبيعات قوية في جميع وجهاتنا، فضلاً عن تنوع قاعدة عملائنا وقدرتنا على طرح مشاريع تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، سواء من ذوي الدخل المتوسط أو الباحثين عن الرفاهية الفاخرة.