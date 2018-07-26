الانبعاثات تضعف موجة الحرارة

لندن (د ب أ)

كشف تقرير نشر أمس عن تطور موجات الحر في بريطانيا من حيث الشدة والعدد بسرعة، وبحسب التقرير الذي أعدته لجنة المراجعة البيئية البرلمانية في بريطانيا، فإن «عوادم الغازات الكربونية الناجمة عن الأنشطة البشرية تضاعف احتمالات حدوث موجات حر شديدة»

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية إلى أن أقوى موجة حر ضربت بريطانيا كانت عام 2003، حيث وصلت درجة الحرارة إلى أعلى مستوى لها منذ 500 عام، مما أدى إلى 20 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحر في مختلف أنحاء أوروبا، منها 15 ألف حالة في فرنسا، و2193 حالة في بريطانيا.