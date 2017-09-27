«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف «جي إف إتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

المنامة (الاتحاد)

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس، أكدت تصنيف مجموعة جي إف إتش طويل الأجل «BB» وقصير الأجل «B»، مع بقاء النظرة المستقبلية لتصنيفات المجموعة «مستقرة». وفقاً للوكالة، فإن تثبيت التصنيفات التي تم منحها للمجموعة تعزى إلى نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى مجموعة مالية، وتحسن السيولة بشكل مرضٍ، وانخفاض الديون، وتحقيق معدل فعالية مالية، وزيادة الربحية على المستويين التشغيلي والصافي في النصف الأول من عام 2017. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى عوامل إيجابية أخرى، مثل تركيز المجموعة على الاستثمارات المدرة للدخل، والاستحواذات المدروسة لأصول الخدمات المالية والتخارجات ذات القيم التراكمية. كما أخذت التصنيفات بعين الاعتبار السيولة في الميزانية العمومية للمجموعة، والتي وصلت إلى مستويات مرضية في الفترات الأخيرة. ومن ناحية أكثر إيجابية، وحسب تقرير الوكالة، فقد تحسنت قدرة خدمة الدين للمجموعة، بحيث تم تسديد الديون وأو إعادة تمويلها. وبالنسبة للسياسات الداخلية، فقد أشار التقرير إلى أن المجموعة قلصت الديون الجديدة كما هو واضح من مستويات الدين المنخفضة.

وأشار إلى أن العوامل المقيدة تتمثل البيئة الاقتصادية الإقليمية الصعبة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط والمخاطر السيادية البحرينية (تصنيفات البحرين «BB+»/‏‏‏»B»/‏‏‏ بنظرة مستقبلية مستقرة). وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن سعداء لأن تصنيفات كابيتال إنتليجنس والسوق ما زالت ترى التطور القوي الذي حققناه في تنفيذ استراتيجيتنا، وتحول جي إف إتش إلى مجموعة مالية متكاملة.

وتابع: اتخذنا قرارات حكيمة لتعزيز وضعنا المالي، وما زلنا مستمرين في التركيز على الاستحواذات والاستثمارات. وأضاف: «نجاح الاستراتيجية ينعكس من خلال الأداء في ما نقوم به في العمليات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والاستثمارات المباشرة والعمليات العقارية».

«جي إف إتش» تناقش البيانات الربعية 12 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي اف اتش» المالية، أن مجلس الإدارة سيناقش ويصادق البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي، وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي. وأضافت الشركة في البيان أنها ستعلن عن أي تغيير، سواء في موعد الاجتماع أو جدول الأعمال. وكشفت الشركة في بيان منفصل عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الماضي، والذي ناقش عدداً من السياسات والخطط الداخلية والموافقة عليها، فضلاً عن مناقشة خطط واستراتيجية عمل البنك خلال المرحلة المقبلة.