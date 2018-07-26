4 أفلام إماراتية في «وهران السينمائي»

وهران (وكالات)
تشارك الإمارات بأربعة أفلام، منها 3 في مسابقة الأفلام الوثائقية: «آلات حادة»، للمخرجة نجوم الغانم، و«طعم الإسمنت»، و«الشاعرة»، بالإضافة إلى فيلم «عاشق عموري» في منافسات الأفلام الطويلة، وهو من تأليف وإخراج عامر سالمين المري.
وأشار مدير المهرجان، إبراهيم صديقي، إلى مشاركة 38 فيلماً، وقال: «تركز الفعاليات على من أعطوا للسينما، وشقوا من أجلها، ولم يبخلوا بحياتهم في سبيل إنجاحها.. ووعد الجمهور بأعمال جيدة في قاعات السينما طيلة أيام المهرجان».
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ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار «لنعش معًا بسلام»، ويتواصل حتى 31 يوليو الجاري، متضمناً أربع ورش عمل في صناعة الأفلام القصيرة، وكتابة السيناريو، وتصميم المؤثرات البصرية.