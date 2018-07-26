4 أفلام إماراتية في «وهران السينمائي»

وهران (وكالات)

تشارك الإمارات بأربعة أفلام، منها 3 في مسابقة الأفلام الوثائقية: «آلات حادة»، للمخرجة نجوم الغانم، و«طعم الإسمنت»، و«الشاعرة‏»، بالإضافة إلى فيلم «‬عاشق ‬عموري»‬ في ‬منافسات ‬الأفلام ‬الطويلة، وهو من تأليف ‬وإخراج ‬عامر ‬سالمين ‬المري.

وأشار مدير المهرجان، إبراهيم صديقي، إلى مشاركة 38 فيلماً، وقال: «تركز الفعاليات على من أعطوا للسينما، وشقوا من أجلها، ولم يبخلوا بحياتهم في سبيل إنجاحها.. ووعد الجمهور بأعمال جيدة في قاعات السينما طيلة أيام المهرجان‏»‬.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الدورة الحادية عشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر الأربعاء الماضي في قاعة «سينما المغرب» بمدينة وهران، وقدمه الممثلان الجزائريان حسان كشاش وسارة لعلامة‏‭،‬ وخلال ‬الحفل ‬كرم ‬المهرجان ‬الممثل ‬المصري ‬محمد ‬هنيدي، ‬والمخرج ‬المصري ‬خالد ‬يوسف، إضافة ‬إلى ‬اسم ‬المخرج ‬الجزائري ‬فاروق ‬بلوفة، ‬واسم ‬الممثلة ‬المصرية ‬شادية.

ويقام ‬المهرجان ‬هذا ‬العام ‬تحت ‬شعار «‬لنعش ‬معًا ‬بسلام»، ويتواصل ‬‬حتى ‬31 ‬يوليو الجاري، ‬متضمناً أربع ‬ورش ‬عمل ‬في ‬صناعة ‬الأفلام ‬القصيرة، ‬وكتابة ‬السيناريو، ‬وتصميم ‬المؤثرات ‬البصرية.