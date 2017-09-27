عمليات «تبديل مراكز» تضغط على مؤشرات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات تبديل مراكز مالية تمت على الأسهم القيادية المدرجة بالأسواق المالية في الضغط على المؤشرات المحلية مع نهاية جلسة أمس، وسط انحسار سيولة الأسهم وصفقات متبادلة على سهم «اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وضغوط بيع تمت على سهم «اعمار» في سوق دبي المالي.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس نحو 758.2 مليون درهم، كان نصيب سهم «اتصالات» منها أكثر من 472 مليون درهم، فيما تجاوزت عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة الـ 212 مليون سهم، بعدما تم التعامل على أسهم 63 شركة مدرجة، من خلال تنفيذ 3375 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.07% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 81.7 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 564.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 887 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 5 أسهم، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في التماسك فوق مستوى 3560 نقطة بعدما تعرضت الأسهم القيادية لضغوط بيع خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة بقيادة سهم «اعمار» ليغلق متراجعاً بنسبة 0.23%عند مستوى 3561 نقطة، بعدما تم التعامل على 131.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 193.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2488 صفقة، تمت على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.