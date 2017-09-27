«أراضي دبي» تصدر 8500 تصريح عقاري في 12 شهراً



تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 دبي (الاتحاد) أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 8500 تصريح عقاري، خلال الفترة من مطلع أغسطس 2016 وحتى نهاية أغسطس 2017. ومن بين 16 فئة هي إجمالي فئات التصاريح العقارية التي تصدرها إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، احتلت تصاريح الإعلانات الإلكترونية المرتبة الأولى لإصدار 6393 تصريحًا لهذه الفئة فقط، وتلتها الإعلانات المبوبة بواقع 517 تصريحًا، ثم اللوحات الإعلانية 302 تصريح، وإعلانات الصحف 289 تصريحًا، والإعلانات الخارجية 244 تصريحاً. وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري»إن قيامنا بتنظيم الإعلانات العقارية، ووضع قواعد محددة لها يهدف في المقام الأول إلى حماية المتعاملين من أي إعلانات غير قانونية، والحرص على ترسيخ الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري.