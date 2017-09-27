«إحصاء أبوظبي»: ارتفاع طفيف في متوسط أسعار مجموعات مواد البناء



تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) ارتفع متوسط أسعار أسعار مجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 4.4%، ‬و«‬أسلاك ‬/ ‬للمبنى» ‬بنسبة ‬3.5%، ‬ومجموعة «‬الحديد» ‬بنسبة ‬2.9 ‬% ‬خلال ‬شهر ‬أغسطس ‬2017 ‬مقارنة ‬بشهر ‬يوليو ‬2017، حسب أحدث تقرير إحصائي لمركز الإحصاء أبوظبي، الذي صدر أمس. ووفق التقرير، انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي»‏‭ ‬بنسبة ‬14.8%، ‭ ‬و«مواد ‬التسقيف»‭ ‬بنسبة ‬10.5%، ‬و«‬مجموعة ‬العمالة» ‬بنسبة ‬1.7% ‬خلال ‬شهر ‬أغسطس ‬2017 ‬مقارنة ‬بشهر ‬يوليو ‬2017. من جانب آخر، ارتفع متوسط أسعار مجموعة «الحديد» بنسبة 25.7%، ‬ومجموعة «‬كابلات ‬الكهرباء» ‬بنسبة ‬17.5%، ‬ومجموعة «‬البحص ‬والرمل» ‬بنسبة ‬11.6 ‬خلال ‬أغسطس ‬2017 ‬مقارنة ‬بشهر ‬أغسطس ‬2016، بينما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 19.9%، ‬و«‬مواد ‬التسقيف» ‬و«‬مجموعة ‬الأصباغ» ‬بنسب ‬12.6% ‬و8.3% ‬على ‬التوالي ‬خلال أغسطس ‬2017 ‬مقارنة ‬بالشهر نفسه ‬العام ‬السابق.