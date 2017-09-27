«إحصاء أبوظبي»: ارتفاع طفيف في متوسط أسعار مجموعات مواد البناء

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع متوسط أسعار أسعار مجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 4.4%، و«أسلاك / للمبنى» بنسبة 3.5%، ومجموعة «الحديد» بنسبة 2.9 % خلال شهر أغسطس 2017 مقارنة بشهر يوليو 2017، حسب أحدث تقرير إحصائي لمركز الإحصاء أبوظبي، الذي صدر أمس. ووفق التقرير، انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 14.8%، و«مواد التسقيف» بنسبة 10.5%، و«مجموعة العمالة» بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس 2017 مقارنة بشهر يوليو 2017. من جانب آخر، ارتفع متوسط أسعار مجموعة «الحديد» بنسبة 25.7%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 17.5%، ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 11.6 خلال أغسطس 2017 مقارنة بشهر أغسطس 2016، بينما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 19.9%، و«مواد التسقيف» و«مجموعة الأصباغ» بنسب 12.6% و8.3% على التوالي خلال أغسطس 2017 مقارنة بالشهر نفسه العام السابق.
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