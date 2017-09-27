«اقتصادية دبي» توقع مذكرة للإسراع بتنفيذ «إمكاش» لتفعيل حلول الدفع الذكي

دبي (الاتحاد)

وقعت «اقتصادية دبي» مذكرة تفاهم تتعاون بموجبها «إمكريديت» المملوكة لها، مع «أوبجيكت تيك»، ومقرّها لندن، في تطوير وتنفيذ مشروع العملة الرقمية «إمكاش» ضمن منظومة «إمباي»، ‬المرتبطة ‬بأحدث ‬تقنيات «بلوك تشين» ‏(EmPay)، لتمكين المستهلكين من استخدامها في الدفع لخدمات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن مبادرات «اقتصادية دبي» في المسرعات الحكومية، وضمن مساعي اقتصادية دبي إلى تحقيق نقلة نوعية عبر تسخير التكنولوجيا الذكية في خدمة مجتمعات الأعمال والقاطنين في إمارة دبي والدولة. ويسمح النظام الجديد للمقيمين في الدولة بدفع رسومهم اليومية، إضافة إلى رسوم المرافق والتحويلات المالية، من خلال خاصيّة الاتصال القريب المدى (‏NFC) ‬في ‬هواتفهم. ‬وتتميز ‬خدمة ‬العملة ‬الرقمية ‬بالأمان و‬من دون ‬المرور ‬بوسيط ‬أو ‬طرف ‬ثالث ‬في ‬عملية ‬الدفع. ووقع مذكرة التفاهم، علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، والعضو المنتدب لشركة «إمكريديت»؛ وتوم مورجان، المدير والمؤسس المشارك في شركة «أوبجيكت تيك»، بحضور مسؤولين من الجهتين. وقال علي إبراهيم: «إن إطلاق مبادرة إمكاش ستعطي هوية متطورة للمعاملات النقدية الرقمية، التي ستعزز بدورها هذه الخطوة من توجهات حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، كما ترفع من الوجهة التجارية والتنافسية للإمارة». وأضاف إبراهيم: «تحمل العملة الرقمية مزايا متنوعة عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، معالجة أسرع، وتحسين وقت التسليم، وأقل تعقيداً من حيث الدفع، وتوفير التكلفة كذلك، حيث نسعى إلى تغيير أسلوب المعيشة إلى مراحل أكثر تطوراً، ما سيحقق قفزة نوعية في الإمارة من حيث تسخير الابتكارات في تحسين رفاهية الأعمال ومستوى معيشة الفرد. وسيتم بأخذ عين الاعتبار الحصول على الموافقات من السلطات المختصة في الدولة إذا ما تتطلب الأمر ذلك».

وفي السياق ذاته، قالت المديرة التنفيذية في شركة «إمكريديت»، منى القصاب: «نهدف من خلال مبادرتنا الحالية إلى خلق نظام متكامل من شأنه تطوير ونشر العملة الرقمية، التي ستكون ذات عائد وقيمة مضافة للمستخدم والتاجر والاقتصاد الكلي بشكل عام، حيث تسمح تقنية سلسلة الكتل من الموازنة الحسابية، بحيث تكون قابلة للتوزيع وتحديد الأذونات والمشاركة في الدفع، بحيث لا تقتصر على عضو واحد». وأضافت منى القصاب: «يمكن للعملاء الاختيار بين اثنين من خيارات الدفع عبر منصة إمباي - إما الدفع النقدي للدرهم أو من خلال العملة الرقمية «إمكاش». في حين يمر دفع الدرهم عبر إجراءات التسوية العادية والوسطاء والتكاليف، فيما يتم تسوية مدفوعات إمكاش مباشرة بين المستخدم والتاجر. كما تعطي العملة الرقمية قيمة حقيقية في توفير وقت كل من العميل والتاجر. فضلاً عن فعالية الدفع وتقليلها من معدل الاحتيال، والتضخم منذ إصدار العملة في الوقت الحقيقي على أساس الطلب الفعلي». من جهته، قال توم مورجان: «يسعدنا العمل مع إمكريديت واقتصادية دبي على مشروع إمكاش، حيث تتمتع دبي بالبيئة المتطورة والإرادة لتبني التكنولوجيا المبتكرة، ما يجعل الإمارة مكاناً مثالياً لممارسة أعمالنا. ويعتبر هذا المشروع مثالاً رائعاً للطموح، حيث سنعمل سوياً على أساس إيجاد بيئة اقتصادية جديدة بالكامل وسنسخّر تكنولوجيا البلوك تشين لجعل المعاملات المالية أقل كلفة وأسرع وأكثر أماناً. وقد أثبتت هذه التكنولوجيا وجود مزايا ضخمة للحكومات والأعمال التجارية والعملاء على حد سواء. وتعتبر خطوة أساسيّة نحو تحويل المدينة إلى مدينة متصلة بالفعل».

وستقوم «إمريديكت» و«أوبجيكت تيك» على إنشاء نظام الدفع عبر العملة الرقمي بشكل تنافسي، ومتوافق مع سياسات وتشريعات دولة الإمارات، بحيث تكون «إمكاش» العملة الرقمية لمحفظة «إمباي»، وتتسم بأعلى درجات الأمان والتشفير، وتتكون من تقنية قابلة للموازنة الحسابية، والتوزيع وتحديد الأذونات والمشاركة.