78 مليار درهم تحويلات العمالة الأجنبية خلال النصف الأول

أبوظبي(وام)

قفزت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في دولة الإمارات إلى الخارج لتبلغ نحو 78 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام 2017 تمثل 48.5% من ميزان المدفوعات للدولة لعام 2016 والذي وصل إلى 160.8 مليار درهم.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي في هذا الصدد أن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية بلغت 40.8 مليار درهم، خلال الربع الثاني من العام 2017 بنمو نسبته 10% تقريبا، مقارنة 37.1 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه.

وطبقا لبيانات المصرف المركزي، فإن 31.4 مليار درهم، أي ما نسبته 77% من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية في الدولة تمت عبر شركات الصرافة خلال الربع الثاني من العام، في حين جرى تحويل 23% وبقيمة 9.4 مليار درهم من خلال البنوك.

وواصلت العمالة من الجنسية الهندية تصدر قائمة أكثر الجنسيات نشاطا من حيث قيمة التحويلات، والتي بلغت 14.64 مليار درهم وبنسبة 35.9% تقريبا من إجمالي قيمة التحويلات خلال الربع الثاني من العام، وجاءت العمالة من الجنسية الباكستانية بالمرتبة الثانية بنسبة 9.6% وبقيمة 3.91 مليار درهم.

وعلى صعيد تحويلات العمالة من الجنسية الفلبينية، والتي حلت بالمرتبة الثالثة فقد بلغت نسبتها 7.1% تساوي نحو 2.9 مليار درهم، في حين وصلت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية المصرية 5.2% وبمقدار 2.12 مليار درهم.

ووصلت قيمة تحويلات العمالة من الجنسية البريطانية 1.7 مليار درهم و1.63 مليار درهم للعمالة من بنغلاديش والقيمة نفسها للعمالة من الجنسية الأميركية ونحو 1.2 مليار للعمالة من الجنسية الأردنية، و775 مليون درهم للعمالة من الجنسية السويسرية والقيمة نفسها لتحويلات العاملة اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن العمالة من الدول الآسيوية تشكل أكثر من 82% من العمالة المسجلة في دولة الإمارات، واستحوذت على نحو 23 مليار درهم وبنسبة 56.3% من إجمالي قيمة التحويلات خلال الربع الثاني من العام الجاري.