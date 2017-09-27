«الخليج للتمويل» توقع اتفاقية شراكة مع «تسهيل»



تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) وقعت شركة الخليج للتمويل اتفاقية شراكة مع مركز السعادة لخدمة «تسهيل» لتوسيع شبكة التوزيع والخدمات الخاصة بها. وتتوافق هذه الشراكة مع الخطط الاستراتيجية لشركة الخليج للتمويل الهادفة إلى تعزيز وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها خارج إطار نشاط الإقراض التقليدي. يتخذ مركز السعادة لخدمة «تسهيل» من المجمع التجاري «كابيتال مول» في أبوظبي مقراً له، وهو مركز مرخص من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الهيئات الحكومية الإماراتية، لتقديم الخدمات الحكومية المركزية. وبموجب تلك الشراكة، أصبح بإمكان مركز السعادة أن يوفر لزبائنه، عدداً من الخدمات العائدة لشركة «الخليج للتمويل»، تشمل إصدار الضمان المصرفي للعمال والدرهم الإلكتروني. وتولى كل من مصطفى خريبة، عضو مجلس إدارة شركة «الخليج للتمويل» وعلي سعيد مرزوق راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لمركز السعادة التوقيع على اتفاقية الشراكة، خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة «الخليج للتمويل» في دبي.