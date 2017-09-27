تخريج الدفعة الأولى من مطوّري تقنية «بلوك تشين»

دبي (الاتحاد)

خرجت «أكاديمية كونسانسيس» الدفعة الأولى من مطوري تقنية «بلوك تشين»، وكان من بين الـ 150 مطوراً، 25 من الإمارات. وتضم هذه الدفعة المرشحين الناجحين من بين 1300 متقدم من 95 دولة. وسينتقل المؤهلون للنهائيات إلى دبي للمشاركة في هاكاثون لمدة 3 أيام، يليه حفل التخرّج في دبي يوم الأحد 22 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع مكتب دبي الذكية، حيث سيتم توزيع شهادات بلوك تشين القائمة على منصة إيثريوم. وتسعى الأكاديمية من خلال برامجها الريادية إلى سد العجز العالمي في مطوّري تقنية (بلوك تشين).

وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» في أكتوبر 2016، وذلك كمبادرة مشتركة بين مكتب دبي الذكية ومؤسسة دبي المستقبل. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل دبي أوّل مدينة معتمدة على تقنية (بلوك تشين) بحلول 2020. وسيشارك في مراسم التخريج جوزيف لوبين، أحد مؤسسي منصة إيثريوم والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونسانسيس، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية ومسؤولون من كونسانسيس. وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية «لا تزال إمارة دبي في الطليعة بمجالات الابتكارات التكنولوجية، وتمثل استضافة المرحلة النهائية من برنامج مطوّري منصة الإيثريوم الفريد من نوعه خطوة أخرى نحو ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة لتقنية (للبلوك تشين) في العالم، وكرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا». من جهته، قال جوزيف لوبين، «نحن نؤمن بأن مهارات التطوير المتقدمة (للبلوك تشين) القائمة على منصة إيثريوم ستدعم حتماً مهمة إمارة دبي للتحول الذكي، من خلال تطبيق استراتيجية دبي (بلوك تشين) لعام 2020. ونحن نفتخر لكوننا جزءاً لا يتجزأ من مساعي وخطط نشر تقنية (بلوك تشين)، التي تشكل خطوة مهمة في برنامج واعد للغاية، وهي ستعطي بالتأكيد شكلاً جديداً لمستقبل الاقتصاد».