دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة المتكاملة للتكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «فيزا»، بهدف التعاون في دعم الشركات الناشئة المبتكرة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التكنولوجيا الجديدة. وقع المذكرة شهلاء أحمد عبد الرزاق، نائب الرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، وإيهاب أيوب المدير العام لشركة «فيزا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من الجانبين. وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين سلطة واحة دبي للسيليكون و«فيزا» بهدف نشر الوعي حول التكنولوجيا الناشئة والمبتكرة على صعيد حلول المدفوعات، من خلال تنظيم الفعاليات وورشات العمل ومنافسات الهاكاثون المشتركة (اجتماع مبرمجي الكمبيوتر)، علاوة على تسهيل قنوات التواصل بين المتخصصين من كلا الجانبين، وتبادل المعارف في مجالات خبرتهم الرئيسية. وتتيح هذه الشراكة لسلطة واحة دبي للسيليكون الوصول إلى شبكة «فيزا» العالمية للابتكار، كما توفر لها فرصة ثمينة لترشيح الشركات الناشئة المؤهلة من «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» (ديتك)، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، والذي يعتبر الحاضنة التكنولوجية الأكبر من نوعها في المنطقة، للانضمام إلى برنامج «فيزا للمشاريع»، ذراع رأس المال الجريء في الشركة، والذي يستثمر في الشركات التكنولوجية الناشئة في المراحل الأولى من تأسيسها.

وبالمقابل فإن هذه الشراكة ستتيح لـ«فيزا» إمكانية الوصول إلى «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» والشركات الناشئة التي يحتضنها، مع إمكانية اقتراح مرشحين مناسبين للمركز.