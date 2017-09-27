قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية تناقش تحديات ومستجدات الابتكار التكنولوجي

أبوظبي(الاتحاد)

تنطلق فعاليات «قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية» التي ينظمها سوق أبوظبي العالمي، يومي 22 و23 أكتوبر القادم بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من المنطقة والعالم. وتعد القمة التي تقام في إطار فعالية «فينتك أبوظبي»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، منصة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الإقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا المالية. وتشمل أجندة القمة عقد اجتماع طاولة مستديرة للهيئات التنظيمية في المنطقة لمناقشة مساهمتها كأطراف تنظيمية معنية بدعم الابتكار والتطور في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنظيم ورش عمل وجلسات متخصصة تتناول عدة مواضيع وتحديات متصلة بالقطاع المالي والابتكار التكنولوجي في الخدمات المالية، كما تحتضن فعالية يوم «استعراض الحلول التجريبية» ضمن مسابقة «تحدي ابتكار فينتك أبوظبي» للتكنولوجيا المالية، وحفل توزيع جوائز أبوظبي للتكنولوجيا المالية. وتتيح فعاليات القمة للمدعوين من الحضور المعنيين بالتكنولوجيا المالية، فرص التعرف عن قرب على أحدث توجهات وتطورات وتحديات الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية، ولقاء شخصيات بارزة وقيادية في القطاع المالي، والمشاركة عبر جلسات الحوار وورش العمل التفاعلية في رسم خريطة مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تمكّن المشاركين من التعرف على مجموعة من الحلول والمنتجات الابتكارية التي يقدمها مبدعون من شركات تكنولوجية ناشئة لمعالجة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات المالية. وتناقش جلسات القمة على مدى يومين العديد من المواضيع مثل الدور المتنامي لأبوظبي في المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية، والجهود المبذولة لتحويل المنطقة لمركز عالمي للابتكار، والاستثمار في دعم الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي. وتركز الكلمات الرئيسة للمتحدثين في اليوم الثاني على مواضيع مثل تفعيل التعاملات المالية الإلكترونية، ومستقبل تطور التكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تتناول الحوارات الجانبية تعزيز ريادة مشاريع التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتفعيل أدوات ومنصات التواصل في المستقبل، مثل استخدام «واجهة برمجة التطبيقات» وتكنولوجيا السجلات الموزعة. وتضم قائمة أبرز المتحدثين في القمة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي مثل، سعيد أميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلغ آند بلاي»، وفادي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة «ومضة كابيتال»، وإليزابيث لوملي، المتحدثة العالمية في شؤون التكنولوجيا المالية، وسوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في «هيئة النقد السنغافورية»، وأمبارين موسى، مؤسس الموقع الإلكتروني «سوق المال»، إلى جانب مجموعة أخرى من المتحدثين والخبراء والرواد في قطاع الأعمال والخدمات المالية.