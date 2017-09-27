«المركزي» يعتمد مشروع نظام شركات التمويل

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي مشروع نظام شركات التمويل بعد إجراء بعض التعديلات عليه. وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر المصرف بأبوظبي مؤخراً، مشروع نظام حوكمة البنوك واتخذ القرارات اللازمة بشأنه تمهيداً لإرساله للبنوك العاملة في الدولة للتشاور. وعقدَ مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً مؤخراً في مقر المصرف بأبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة. وأخذ المجلس علماً بتقرير المصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2017 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.‏‭

وناقش المجلس موضوع إعادة طباعة كميّات جديدة من بعض الفئات النقديّة لتغطية احتياجات سنة 2018 من النقد. ثمّ ناقش المجلس مصفوفة الصلاحيات الخاصّة بدائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما اعتمد المجلس مخصصات وبدلات الهيئة العليا الشرعيّة ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

واطلع المجلس على بعض المواضيع الأخرى المقدمة من دوائر المصرف المركزي المختلفة كدائرة التدقيق الداخلي وإدارة المراقبة الماليّة واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات. عقد الاجتماع بحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد أحمد الطاير، خالد محمد سالم بالعمى، وحضور كل من سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.‏‭