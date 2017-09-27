1200 عارض في معرض دبي للطيران 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يستقطب معرض دبي للطيران 1200 عارض من شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في قطاعي الطيران المدني والعسكري، كما يُتوقع أن يفوق عدد الزوار 72500 زائر، وأن يزيد عدد الوفود الرسمية على 260 وفدا، بالإضافة إلى العروض الجوية والفعاليات الرسمية التي ستُميز دورة المعرض لهذا العام التي تنطلق 16-12 نوفمبر المقبل. جاء ذلك، في بيان من اللجنة العسكرية المنظمة للمعرض التي نظمت مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة للمعرض اجتماعاً في أبوظبي، بحضور كل من اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2017، واللواء ركن إسحاق صالح البلوشي، مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، ومن جانب الشركة المنظمة لمعرض دبي للطيران حضرت ميشيل فان أكليجين، المديرة التنفيذية لشركة فيرز أند أكزيبيشنز الشرق الأوسط طرسوس.

كما حضر رياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجما المنظمة لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، ووفد رفيع المستوى من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة والملحقين العسكريين، وذلك بغرض إطلاعهم على آخر المستجدات والتجهيزات الخاصة بمعرض دبي للطيران 2017.