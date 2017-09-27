«إكسبو 2020» دبي يُعرِّف بفرص إدارة المرافق

دبي (الاتحاد)
استضاف مكتب إكسبو 2020 دبي الحلقة الأحدث من سلسلة «لقاء المشترين»، التي أتيحت خلالها الفرصة أمام الشركات المختصة بخدمات إدارة المرافق لاكتشاف سبل المشاركة في مسيرة إكسبو 2020 دبي. وتهدف سلسلة فعاليات «لقاء المشترين» إلى جمع ممثلي الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع فريق مشتريات إكسبو 2020 دبي ومقاوليه الرئيسيين لمساعدتهم على اغتنام مجموعة واسعة من الفرص المتاحة قبل الحدث العالمي المرتقب وخلاله.
واستقطبت هذه النسخة من «لقاء المشترين» ممثلي أكثر من 115 شركة ومجلس أعمال من 13 دولة بما في ذلك أستراليا وفرنسا والهند وعمان والإمارات.
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وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي: «يتيح ’لقاء المشترين‘ للشركات على اختلاف أحجامها التعرف على الفرص المتاحة لتكون جزءاً من مسيرة إكسبو، بالإضافة إلى الفوائد والقيمة طويلة الأمد للمشاركة في الحدث الدولي».
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وينطلق إكسبو 2020 دبي في 20 أكتوبر 2020 ويستمر لمدة 6 أشهر حتى 10 أبريل 2021. ومن المتوقع أن يأتي ملايين الزوار وما يزيد على 180 دولة للمشاركة في هذه الوجهة العالمية الفريدة.