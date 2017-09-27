«إكسبو 2020» دبي يُعرِّف بفرص إدارة المرافق

دبي (الاتحاد)

استضاف مكتب إكسبو 2020 دبي الحلقة الأحدث من سلسلة «لقاء المشترين»، التي أتيحت خلالها الفرصة أمام الشركات المختصة بخدمات إدارة المرافق لاكتشاف سبل المشاركة في مسيرة إكسبو 2020 دبي. وتهدف سلسلة فعاليات «لقاء المشترين» إلى جمع ممثلي الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع فريق مشتريات إكسبو 2020 دبي ومقاوليه الرئيسيين لمساعدتهم على اغتنام مجموعة واسعة من الفرص المتاحة قبل الحدث العالمي المرتقب وخلاله.

واستقطبت هذه النسخة من «لقاء المشترين» ممثلي أكثر من 115 شركة ومجلس أعمال من 13 دولة بما في ذلك أستراليا وفرنسا والهند وعمان والإمارات.

وتم الإعداد لعقد «لقاء المشترين» ليكون مترافقاً مع بحث فريق مشتريات إكسبو 2020 دبي عن موردين لإدارة المرافق، علماً أن المجال مفتوح الآن لتقديم طلبات الحصول على المعلومات. وستكون هذه الفرص متاحة حتى 4 أكتوبر المقبل.

وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي: «يتيح ’لقاء المشترين‘ للشركات على اختلاف أحجامها التعرف على الفرص المتاحة لتكون جزءاً من مسيرة إكسبو، بالإضافة إلى الفوائد والقيمة طويلة الأمد للمشاركة في الحدث الدولي».

وتناولت هذه النسخة من «لقاء المشترين» خدمات النظافة مثل التنظيف وجمع القمامة وتنسيق الحدائق ومكافحة الحشرات، بالإضافة إلى خدمات الصيانة مثل صيانة أنظمة تكييف الهواء وأعمال الإصلاحات والسباكة وإدارة النفايات. ويتيح اللقاء للشركات المهتمة بخوض مناقصات العقود فرصة اكتشاف الإمكانات المتاحة بمجال إدارة المرافق في إكسبو 2020 دبي بما فيها الفرص الحالية والمستقبلية، مباشرةً من فريق إكسبو. وشارك الحاضرون أيضاً في ورش عمل حضرها أعضاء فريق مشتريات إكسبو 2020 دبي. وكان من بين الحاضرين مارتينا ماتينو، مدير العمليات في «آي إف إيه للخدمات السكنية» وهي شركة لإدارة الخدمات التشغيلية تتخذ من دبي مقراً لها.

وينطلق إكسبو 2020 دبي في 20 أكتوبر 2020 ويستمر لمدة 6 أشهر حتى 10 أبريل 2021. ومن المتوقع أن يأتي ملايين الزوار وما يزيد على 180 دولة للمشاركة في هذه الوجهة العالمية الفريدة.