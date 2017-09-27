مطار دبي يسجل مستوى قياسياً جديداً في عدد المسافرين

دبي (الاتحاد)

كسر مطار دبي الدولي للشهر الثاني على التوالي، الرقم القياسي الأعلى في تاريخه خلال شهر واحد، مع ارتفاع إجمالي عدد مسافريه إلى 8.2 مليون مسافر في أغسطس 2017. وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي، ارتفع إجمالي عدد المسافرين الدوليين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر أغسطس الفائت بنسبة 6.6% إلى 8 ملايين و233 ألفاً و311 مسافراً دولياً. مقارنة مع 7 ملايين و727 ألفاً و105 مسافرين في أغسطس 2016.

ومع هذا النمو الكبير بأعداد المسافرين. يرتفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي خلال الأشهر ما بين يناير وأغسطس 2017 إلى 59 مليوناً و353 ألفاً و368 مسافراً بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع 55 مليوناً و851 ألفاً و148 مسافراً في الفترة المناظرة العام الماضي.

وكان مطار دبي الدولي. سجل ارتفاعاً في عدد مسافريه إلى ما يفوق 8 ملايين مسافر للمرة الأولى في تاريخه خلال هذا العام، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 8 ملايين و65 ألفاً و789 مسافراً في يناير و8 ملايين و37 ألفاً و8 مسافرين في يوليو 2017.

وتستهدف مطارات دبي رفع إجمالي مستخدمي مطار دبي الدولي إلى 89 مليون مسافر بنهاية العام الجاري و100 مليون مسافر في 2020.