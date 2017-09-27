«سيدات أعمال الشارقة» ينظم ورشة عمل لتحفيز رائدات الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، اليوم، ورشة عمل متخصصة، يقدمها الخبير العالمي كيفن عبدالرحمن، بهدف تحفيز وإلهام رائدات الأعمال والسيدات الراغبات بتأسيس مشاريعهن الخاصة، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وإثراء مهاراتهن العقلية التي تساعدهنَ في تطوير خططهن ليتمكن من تأسيس أعمالهنَ الخاصة بنجاح. وتتضمن الورشة، المصممة خصيصاً للسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، ثلاث موضوعات رئيسة، هي: الاستراتيجيات والتخطيط، التسويق الناجح، واستراتيجية التسعير والأرباح.

ويتمتع عبدالرحمن المعروف عالمياً «بالرجل الذي يلهم الملايين»، بخبرة واسعة ومتميزة في مجال التدريب في فن الخطابة.