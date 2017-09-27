«اينوك» تسلط الضوء على الممارسات المستدامة للشحن البحري

دبي (الاتحاد)

سلطت مجموعة «اينوك» الضوء على أهمية تطبيق أفضل الممارسات المستدامة في قطاع الملاحة البحرية والشحن، خلال فعاليات الدورة العاشرة من «مؤتمر اينوك للملاحة البحرية»، الذي أقيم مؤخرا بالتعاون مع «منتدى الشرق الأوسط الملاحي الإقليمي» التابع لـ «المنتدى الملاحي الدولي لشركات النفط».

وانضم لمؤتمر هذا العام أكثر من 130 من الخبراء المتخصصين في القطاع، حيث ناقشوا أنواع الوقود المستخدم في الملاحة البحرية والبدائل المتاحة، والقوانين واللوائح والتوجيهات الجديدة في قطاع الشحن، إضافة إلى تطبيق أنظمة معالجة مياه التوازن في خزانات السفن.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «شهد قطاع الملاحة البحرية تطوراً ملحوظاًَ على مدار الأعوام الماضية في اعتماد ممارسات مستدامة من شأنها التأثير إيجابياً على الأهداف الخضراء للقطاع. ونحن على قناعة بأهمية تعزيز التنمية المستدامة لقطاع الملاحة البحرية في دولة الإمارات، نظراً لأهميته واعتماد قطاع الطاقة عليه في نقل الوقود».