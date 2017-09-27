«كهرباء الشارقة» تطالب بتطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة المخاطر

الشارقة (الاتحاد)

استعرض الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدداً من المحاور الرئيسة لإدارة المخاطر في المشروعات الكبرى وأسس تطبيق معايير الأيزو 31000 في برنامج إدارة المخاطر للمؤسسات، وذلك خلال المؤتمر الدولي السنوي السادس لإدارة المخاطر الذي نظمته المنظمة العالمية للمقاييس في فندق ريكسوس بريميوم دبي، وشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وطالب الليم خلال كلمته في المؤتمر بضرورة تطوير الكفاءات والكوادر البشرية في مختلف المؤسسات بأسس ومعايير إدارة المخاطر وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحصول على شهادات الايزو 31000 الخاصة بإدارة المخاطر وإشراكهم في دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات، والتعرف على مبادئ وإطار إدارة المخاطر واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على شهادة الايزو 31000 لإدارة المخاطر.

وأكد أهمية عملية قياس وتقويم للمخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها وتجنبها وتقليل آثارها السلبية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة إدارة المخاطر غير الملموسة وهي تلك التي تكون احتمالية حدوثها 100% ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة مثل المخاطر التي تحدث عند نقص المعرفة، وكذلك المخاطر التي تحدث عند وجود تعاون غير فعال، حيث إن هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر من إنتاجية العاملين وتقلل فعالية الإنفاق والربح والخدمة والنوعية والسمعة المؤسسية.

وأشار الليم إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لتنمية المعرفة وتبادل الخبرات حول أسس ومعايير إدارة المخاطر، حيث تناول أكثر من 20 ورقة عمل، وتضمن 12 جلسة ناقش خلالها الخبراء الاتجاهات العالمية لإدارة المخاطر.