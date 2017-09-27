«غرفة دبي» تستعرض تحديات «علاقات العمل»

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها الرئيس، ورشة عمل تحت عنوان «علاقة العمل: أبرز المسائل والتحديات». وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع «كلايد اند كو ال ال بي»، مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومديرو وأصحاب الشركات ومديرو موارد بشرية وأخصائيو عقود، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على كيفية اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بتغيير شروط وظروف التوظيف ونقل العاملين وكيفية إدارة المسائل التأديبية في العمل والفصل من العمل.

وأدارت ورشة العمل، ريبيكا فورد، شريك في «كلايد اند كو ال ال بي»، وبن براون، مدير قانوني في «كلايد اند كو ال ال بي»، وساريت توماس، محامية متخصصة في «كلايد اند كو ال ال بي»، حيث سلطوا الضوء على قضايا ومسائل الموارد البشرية في إعادة تنظيم الأعمال، وعرض أمثلة واقعية حول كفية إدارة المسائل التأديبية في العمل.

وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إن سوق العمل في الإمارات تسير بنمط تصاعدي نتيجة مسيرة النمو والازدهار التي تعيشها الدولة، وبالتالي، فإن فهم العلاقات مع العاملين من أساسيات نمو وتطوير الشركات والأعمال، مشيرةً إلى الحاجة إلى فهم كيفية التعامل مع العاملين في الحالات المعينة من خلال القصص الواقعية الموجودة في السوق وقانون العمل في دولة الإمارات والنهج التي تتبعها المحكمة العمالية في الدولة.

ولفتت كاظم إلى أن الورشة التي نظمتها الغرفة تكتسب أهمية متزايدة وخصوصاً لمجتمع الأعمال وأصحاب الشركات، حيث تساعدهم في اتخاذ واتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالعلاقات مع العاملين، مثل تغيير شروط وظروف التوظيف ونقل الموظفين، وكيفية إدارة المسائل التأديبية في العمل والفصل من العمل. وبدورها، قالت ريبيكا فورد:«إننا في«كلايد اند كو ال ال بي» سعداء للتعاون مع غرفة دبي لتعريف المشاركين ومجتمع الأعمال في دبي حول كيفية التعامل مع بعض المسائل الأساسية التي تواجه أصحاب الأعمال المتعلقة بالعلاقات مع العاملين». وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.