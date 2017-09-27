«الاتحادية للرقابة النووية» توقع اتفاقيتين للتعاون مع المملكة المتحدة وكندا

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اتفاقيتين للتعاون مع جهات رقابية دولية رائدة في المجال النووي من أجل تبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وأيضاً المعلومات المتعلقة بالسلامة وذات الجوانب الرقابية.

تم توقيع الاتفاقيتين على هامش المؤتمر العام الـ61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقود مؤخراً في النمسا.

وتتعلق الاتفاقية الأولى «اتفاق لتبادل المعلومات»، والتي جرى توقعها مع هيئة الرقابة النووية للمملكة المتحدة، بتبادل المعلومات الخاصة بالمسائل حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أنها تؤسس لتبادل المعلومات حول التشريعات واللوائح والتراخيص، وأيضاً التشييد والتشغيل وتفكيك المنشآت النووية.

أما الاتفاقية الثانية التي جرى توقعها مع المفوضية الكندية للسلامة النووية فتهدف إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة والرقابة، فهي تغطى عدة مسائل تتعلق بالسلامة وأمن المحطات النووية والمصادر المشعة، فضلاً عن الأبحاث المتعلقة بالسلامة والمرتبطة بإصدار التراخيص والرقابة على المنشآت النووية.