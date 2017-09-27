«الاتحادية للرقابة النووية» توقع اتفاقيتين للتعاون مع المملكة المتحدة وكندا

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اتفاقيتين للتعاون مع جهات رقابية دولية رائدة في المجال النووي من أجل تبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وأيضاً المعلومات المتعلقة بالسلامة وذات الجوانب الرقابية.
تم توقيع الاتفاقيتين على هامش المؤتمر العام الـ61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقود مؤخراً في النمسا.
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أما الاتفاقية الثانية التي جرى توقعها مع المفوضية الكندية للسلامة النووية فتهدف إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة والرقابة، فهي تغطى عدة مسائل تتعلق بالسلامة وأمن المحطات النووية والمصادر المشعة، فضلاً عن الأبحاث المتعلقة بالسلامة والمرتبطة بإصدار التراخيص والرقابة على المنشآت النووية.