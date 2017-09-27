خبراء عالميون يقيِّمون طلبات المشاركة في «زايد لطاقة المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مطلع الأسبوع الجاري عملية تقييم طلبات المشاركة في جائزة زايد لطاقة المستقبل لعام 2018، الجائزة العالمية الرائدة التي تكرم سنوياً المبدعين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث اجتمعت لجنة المراجعة في أبوظبي على مدار يومين لدراسة وتقييم المشاركات.

وقامت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين من مختلف قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة، بدراسة القائمة المختصرة لطلبات المشاركة بعد عملية بحث وتقييم دقيقة امتدت لشهرين أجرتها مؤسسة «بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة»، التي تضطلع بدور الشريك الرسمي للجائزة في مجال البحث والتحليل.

وتم تقييم المشاركات المرشحة وفقاً للمعايير الأربعة للفوز بالجائزة والتي تشمل التأثير الملموس، والابتكار، والريادة، والرؤية طويلة الأمد للمشاريع المنجزة أو مقترحات المشاريع المستقبلية التي تم تقديمها.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة جائزة زايد لطاقة المستقبل: «أصبح هناك قناعة متزايدة أكثر من أي وقت مضى بأهمية اعتماد حلول مستدامة لمواجهة التحديات العالمية التي تخلفها ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تضطلع الطاقة المتجددة بدورٍ أساسي في التصدي لهذه الظاهرة والحد من تبعاتها. وقد ساهم الفائزون بجائزة زايد لطاقة المستقبل بشكلٍ حيوي ومؤثر في تسريع دفة الابتكار في مجال تنمية مصادر الطاقة النظيفة المتاحة للجميع وذات الجدوى التجارية، والتي ستشكل جزءاً رئيسياً من الحلّ لمواجهة مجمل التحديات المرتبطة بتغير المناخ». وأضافت الحوسني: «يتجلى أثر الجائزة بوضوح في طلبات المشاركة التي قمنا بتقييمها خلال اجتماعات لجنة المراجعة ونحن نفخر بجهود جميع المشاركين. وقد نجحت الجائزة بالفعل في إحداث نقلة نوعية في حياة الملايين من الناس حول العالم، مجسّدةً بذلك إرث ورؤية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتحمل الدورة العاشرة من جائزة زايد لطاقة المستقبل أهمية خاصة وتُشّكِل فرصة مميزة للاحتفاء بـ«عام زايد»، وذلك من خلال التأثير الإيجابي الذي تحدثه في حياة الناس في جميع أنحاء العالم مساهمةً في الارتقاء بمستوى معيشتهم، إلى جانب تمكينها للمجتمعات ودعمها لتنمو وتزدهر عبر تأمين مصادر الطاقة المتجددة لأفرادها».