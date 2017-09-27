عجمان تستضيف ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي مطلع نوفمبر

عجمان (الاتحاد)

تستضيف دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان مطلع نوفمبر المقبل، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

كما يحضر الملتقى، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورؤساء دوائر التنمية الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، إن دورة الملتقى الحالي، والتي تستمر على مدى يومين متتاليين، تأتي تواصلاً مع الدورات السابقة التي تم تنظيمها في كل من إمارات الفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين.

وأضاف أن دورة الملتقى التي تستضيفها إمارة عجمان تحت عنوان «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة»، تعمل على استكمال ترجمة شعار الملتقى «تكامل.. تخطيط.. شراكة»، وتستعرض التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسي في دولة الإمارات، وكذلك خطط وبرامج جذب الاستثمار في الدولة من خلال واقع تجارب الإمارات المختلفة في الدولة. وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تسعى إلى الاستفادة من استضافتها لدورة الملتقى هذا العام من خلال التعريف بمجالات التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان ومشاريعها التنموية في مختلف المجالات، ومشاركتها مع كافة الدوائر الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بات يشكل أحد أهم الفعاليات التي ترتبط بعمليات التخطيط الاقتصادي على مستوى الإمارات المحلية والدولة بشكل عام.

وذكر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي أن الأهداف العامة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي ترتكز على أهمية تقوية أواصر التعاون الاقتصادي والشراكة والتنسيق بين الإمارات المختلفة لتعظيم القيمة المضافة لعملية التخطيط التنموي.