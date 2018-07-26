البايرن يضم ديفيز في صفقة قياسية

ميونخ (د ب أ)

تعاقد نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني مع الصاعد الفونسو ديفيز من صفوف فانكوفر وايت كابس في صفقة قياسية، وبلغت قيمة الصفقة 13 مليون دولار وقد ترتفع إلى 22 مليون دولار.

ويلعب ديفيز (17 عاماً) في صفوف منتخب كندا، علماً بأنه ولد في معسكر للاجئين في غانا، حيث هربت عائلته من الحرب الأهلية في ليبيريا.

وسافر ديفيز رفقة والديه إلى كندا عندما كان في الخامسة من عمره.

وانضم ديفيز إلى فانكوفر في 2015 في سن الرابعة عشرة، قبل أن يسجل مشاركته الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين في العام التالي. وحصل ديفيز على الجنسية الكندية في 2017، وبعدها مباشرة شارك مع منتخب بلاده في مباراة أمام كوراساو.

وشارك ديفيز مع منتخب كندا في الكأس الذهبية، واحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد ثلاثة أهداف.

وبلغت أعلى صفقة سابقة في الدوري الأميركي 6ر11 مليون دولار، وهو المبلغ الذي دفعه فياريال الإسباني إلى نيويورك ريد بولز لضم جوزي التيدور في 2008.