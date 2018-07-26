جوارديولا: سانيه لا يزال يملك الأفضل

لندن (وكالات)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إن الفريق لا يزال بانتظار الأفضل من ليروي سانيه.

وبعد استبعاده المفاجئ من تشكيلة ألمانيا لخوض كأس العالم 2018، سجل ساني هدف السبق في خسارة سيتي 1-2 أمام ليفربول في كأس الأبطال الدولية الودية، لكن جوارديولا قال إن ساني الذي فاز بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا كأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي، يمتلك القدرة على التحسن.

وقال جوارديولا: «الأمر يعتمد عليه، يحتاج للمزيد من الدقائق، كما أنه بحاجة لاستعادة مبادئه فيما يتعلق باللعب من دون كرة».

وعلى ملعب «ميت لايف» في ايست راثرفورد وأمام 52635 متفرجاً، افتتح لوروا سانيه، التسجيل لسيتي (57). لكن محمد صلاح عادل بعد دقيقة من نزوله بكرة رأسية (62)، وفي الوقت بدل الضائع، حسم مانيه المواجهة من نقطة الجزاء (90+3).