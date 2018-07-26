قنصلية نيويورك تشارك في «كرة قدم الحي»

نيويورك (وام)

شاركت القنصلية العامة للدولة في نيويورك في فعالية «كرة قدم الحي» التي نظمها نادي نيويورك لكرة القدم في جنوب برونكس، من خلال رعايتها حفل توزيع الجوائز الرسمي، إضافة إلى مشاركة فريقها - الذي يضم المواطنين الإماراتيين الذين يتلقون العلاج ومرافقيهم في نيويورك - في بطولة كرة القدم للكبار. وتم إطلاق الفعالية عام 2017 بالشراكة مع القنصلية العامة للدولة في نيويورك ومجلس أبوظبي الرياضي، وأصبحت حدثاً سنوياً تهدف إلى تشجيع نمط عيش صحي بين الشباب عن طريق الرياضة.

وقال ماجد السويدي القنصل العام للدولة في نيويورك، إن الرياضة طريقة هامة لزيادة التفاهم الثقافي بين الناس حول العالم، مشيرا إلى أن مشاركة القنصلية في الفعالية تعزز القيم المشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة حول الانفتاح والتسامح واحترام الآخرين، موضحا أن كرة قدم الحي تشتهر بأسلوب اللعب الإبداعي، وتعتبر جزءاً مهماً من الثقافة الإماراتية، حضر الفعالية أنور العزيزي نائب القنصل العام للدولة في نيويورك الذي وزع الميداليات على الفائزين.