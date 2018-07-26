إشادة بدعم القرقاوي لـ «السلة العربية»

القاهرة (الاتحاد)

أشادت الوفود المشاركة في النسخة الـ 17 لبطولة الشباب لكرة السلة التي اختتمت في القاهرة الثلاثاء الماضي بنجاح الحدث فنياً وتنظيمياً.

والذي أكد سلامة الأساس العربي للعبة الذي يوليه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين المحلي والعربي لكرة السلة الدعم، وإلى جانب الناحيتين الفنية والتنظيمية كان هناك دور مميز للجمهور المصري الذي احتشد بكثافة بصالة البطولة ليؤازر فريقه.

من جهته، أكد عبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد السعودي على الاهتمام الذي يوليه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي لقطاع الشباب وكل الفئات السنية الأخرى كونها تمثل الرافد الرئيسي للمنتخبات الكبيرة.

وقال: نسخة بطولة الشباب شهدت تنافساً قوياً لدرجة أنه كان من الصعب تحديد هوية الفريق الفائز إلا في الدقائق الأخيرة.

وأشاد المسعد بمستوى الحكام العرب في البطولة، مشيراً إلى أن المعسكر الأول للحكام الذي أقيم على هامش البطولة، والذي يهدف إلى تأهيل حكام الدرجة الأولى لنيل الشارة الدولية.

بدوره، أشاد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي بالدور الذي يقوم به اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على صعيد المسابقات ودورات المدربين والحكام.

من جانبه، كشف الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري النقاب عن رغبة اتحاد بلاده في استضافة بطولة منتخبات الرجال التي اعتذرت عنها تونس والمقررة مطلع نوفمبر المقبل بالإسكندرية، وقال: الاتحاد المصري ابلغ الاتحاد العربي بهذه الرغبة رغم تقدم الاتحاد العراق بطلب استضافتها.وأضاف: اللواء «م» إسماعيل القرقاوي يبذل جهوداً كبيرة لتسيير كل المسابقات وتوفير فرص النجاح لها.